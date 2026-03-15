Inteligencia Artificial es infraestructura: el nuevo lenguaje del progreso

La inteligencia artificial ha transitado desde ser una visión aspiracional hasta convertirse en una infraestructura crítica del presente. Ya no es un concepto experimental: es un motor tangible de productividad , transformación y competitividad. Así como la electricidad y el acceso a internet habilitaron nuevas formas de trabajar, vivir y conectar, la IA está redefiniendo los cimientos de la economía digital.

Su impacto se hace posible gracias a decisiones estratégicas sobre cómputo, escalabilidad y eficiencia. Esta tecnología no funciona en el vacío: requiere plataformas, sistemas y herramientas que conecten datos, modelos y aplicaciones de forma robusta.

Más allá del modelo, lo que habilita la aplicación real de soluciones inteligentes es un sistema integrado que cubre desde centros de datos de alto rendimiento hasta dispositivos de borde y soluciones de producción empresarial. El verdadero valor de la infraestructura de IA se expresa en la inferencia a escala: la capacidad de convertir un modelo entrenado en decisiones operativas que generen impacto en tiempo real.

Esta tendencia no solo impulsa aplicaciones emergentes —como automatización inteligente, robótica avanzada o asistentes industriales—, sino que también permite que la IA se incruste de forma más cercana al usuario y a los datos que generan valor.

Dos pilares son la apertura y la escalabilidad. La comunidad tecnológica ha demostrado que la apertura impulsa innovación y facilita la integración de capacidades entre distintos actores, desde empresas privadas y startups hasta gobiernos y universidades.

La inteligencia artificial ha transitado desde ser una visión aspiracional hasta convertirse en una infraestructura crítica del presente.

Este enfoque evita bloqueos tecnológicos que muchas veces frenan la adopción y el crecimiento de soluciones avanzadas. En el plano regional. América Latina tiene una oportunidad histórica. La región puede pasar de ser consumidora tecnológica a creadora de soluciones si invierte en infraestructura, talento e integraciones colaborativas entre sectores.

Cuando esa infraestructura de IA robusta y abierta se combina con capacidades locales, puede catalizar transformaciones profundas en educación, salud, industria y servicios públicos.

En este contexto, las alianzas estratégicas son clave para acelerar la adopción de IA a gran escala. Empresas líderes como Meta, OpenAI y Oracle eligieron a AMD como socio tecnológico para impulsar sus iniciativas más ambiciosas, confiando en nuestra capacidad de innovación, escalabilidad y eficiencia. Estas colaboraciones reflejan no solo liderazgo tecnológico, sino también una visión compartida de un ecosistema de IA abierto y de alto impacto.

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Nueva realidad

La inteligencia artificial no es una promesa del futuro. Es infraestructura del presente. Su adopción y expansión determinarán quiénes lideran en productividad, competitividad y desarrollo social en los próximos años. El desafío es claro: construir una infraestructura inteligente que habilite la IA de forma abierta, escalable y sostenible, y trabajar juntos para hacer de esta nueva era una realidad para todos.

* Nicolás Cánovas, director general de AMD para América Latina.