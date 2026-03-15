Ropa cara en Argentina: una discusión que va mucho más allá de la etiqueta

Al inicio de cada temporada vuelve la misma pregunta: ¿la ropa en Argentina es cara? La comparación suele hacerse en dólares, se miran precios en Europa o Estados Unidos y se concluye que algo no cierra. Pero esa discusión, aislada, es incompleta. Los países no compiten solamente en precios, también lo hacen en estructuras productivas.

El mundo no se divide entre países “caros” y “baratos”. Existen economías desarrolladas, con marcas globales, moneda fuerte y control financiero, como Alemania o Estados Unidos . No producen todo lo que venden, pero retienen diseño, propiedad intelectual, capital y acceso a grandes mercados integrados.

También existen países con costos laborales extremadamente bajos y producción masiva, como Bangladesh o Vietnam, que compiten principalmente por precio y escala. Luego están las economías intermedias. Países que no tienen ni moneda fuerte ni salarios asiáticos, que no dominan marcas globales y que dependen en gran medida del mercado interno para sostener empleo formal. Argentina pertenece a este grupo. En la región, Brasil enfrenta un dilema similar, aunque con mayor escala.

En una economía intermedia la industria representa una fuente central de empleo formal, masa salarial y circulación interna. Cuando el debate se reduce al precio de una prenda , se pierde de vista esa arquitectura. En teoría, abrir importaciones puede bajar precios , pero el poder adquisitivo no depende solo del precio : también está directamente ligado al ingreso.

Si la masa salarial cae, una reducción parcial de precios no resulta compensatoria. El poder de compra es precio multiplicado por salario, si uno de los dos se debilita el equilibrio se rompe.

ropa ¿La ropa en Argentina es cara? Archivo.

Bajo costo

Hay países con costos laborales muy bajos. Hay teorías económicas que suponen que cuando un sector pierde empleo, otro lo absorbe. Esto puede funcionar en economías con sectores tecnológicos dinámicos o fuerte capacidad exportadora, pero en las intermedias la reconversión laboral es lenta.

Un trabajador industrial con años de oficio no se transforma en pocos meses en programador ni en exportador de servicios. Si varios sectores productivos se contraen al mismo tiempo, la reasignación no es virtuosa: se traduce en informalidad o pérdida de ingresos. Entonces la discusión deja de ser sectorial para volverse social.

Reconocer esta condición no implica cerrarse al mundo, sino entender que la inserción internacional requiere estrategia. La alternativa no es entre apertura total o aislamiento, es entre inserción inteligente o exposición indiscriminada. Argentina no es una economía de salarios asiáticos ni una potencia exportadora industrial con marcas globales.

Por eso el debate no puede limitarse a si la ropa es más barata o más cara en dólares. La pregunta es más profunda: qué estructura económica sostiene mejor el trabajo, el ingreso y la estabilidad social en una economía intermedia. Detrás de cada prenda hay talleres, operarios, diseñadores, logística y comercios. Hay personas que organizan su vida alrededor de un ingreso estable.

En exposiciones como Emitex, Simatex y Confemaq, la industria textil construye estrategias para fortalecer su entramado productivo y encuentra el acceso a nuevas tecnologías.

comprando Argentina no es una economía de salarios asiáticos ni una potencia exportadora industrial con marcas globales. Archivo.

Cuando discutimos si la ropa es cara, en realidad estamos discutiendo qué modelo productivo sostiene el bienestar de quienes viven en este país. La cuestión no es cuánto cuesta una etiqueta, sino qué decisiones permiten que quienes la compran tengan empleo, salario y futuro.

* Lic. Andrea Lippi, gerente de Emitex, Simatex y Confemaq.