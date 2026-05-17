Daniela Christiansson y Maxi López ya pisaron suelo argentino para comenzar su nueva vida definitiva en el país junto a sus pequeños hijos, Elle y Lando. Pero lo que más llamó la atención no fue la mudanza en sí, sino lo rápido que la modelo sueca abrazó las costumbres locales.

Daniela documentó sus primeras horas en el país con un menú envidiable para cualquier argentino de ley: arrancó la mañana con una infaltable ronda de mates, facturas y churros.

Como si eso fuera poco, horas después se mostró relajada bajo el sol disfrutando de unos clásicos sándwiches de miga, acompañando todo con emojis celestes y blancos.

Por otro lado, Maxi López le puso su propio toque de humor a la mudanza. El exfutbolista había calentado los motores previamente subiendo un divertido video desde el gimnasio.

En él, bromeaba sobre su intenso entrenamiento físico asegurando que se estaba preparando para “abrirle la puerta” y “llevarle el desayuno a la cama” a su mujer a su llegada.

Embed - Así fue la llegada de Daniela Christiansson a Argentina y el gesto de bienvenida que se robó todas las miradas

También, el futbolista mostró el momento en donde todos los hijos estuvieron juntos. La grabación muestra a Valentino, Constantino y Benedicto junto a Elle jugando a la silla, entre risas.