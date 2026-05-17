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Tini Stoessel

El estremecedor mensaje de Tini Stoessel en un show y su emoción al hablar de acoso: qué dijo

La cantante detuvo su recital para hablar a corazón abierto sobre la violencia y el miedo constante que sufren las mujeres a diario.

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El mensaje de la cantante que se volvió viral.

El mensaje de la cantante que se volvió viral.

Archivo MDZ

El show de Tini Stoessel en Salta tuvo un momento de quiebre absoluto que dejó a miles de fanáticos con un nudo en la garganta. La artista decidió frenar la música, mirar a su público y alzar la voz sobre una de las problemáticas más crudas y urgentes de la sociedad: el acoso y la violencia de género.

El fuerte mensaje de Tini Stoessel

Embed - Tini Stoessel se emocionó en un show y sorprendió al hablar de acoso: "Seamos más escuchadas"

Con la voz entrecortada, Tini reflexionó sobre la normalización del miedo en la rutina femenina. "Es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa. Tener que avisar a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo... en todo, en el trabajo, en el colegio", comenzó diciendo la estrella pop, visibilizando una táctica de supervivencia que cualquier mujer en Argentina conoce a la perfección.

Inmediatamente, la cantante buscó abrazar a su audiencia, dejando en claro que ella no es ajena a esa realidad. "Estamos acá, estamos todas juntas y estamos todas en esta misma lucha. Desde esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejes pasar", aconsejó con firmeza.

"¿Cuándo va a ser el día?"

Tini Stoessel (1)
La cantante paró el show y habló de la problemática.

La cantante paró el show y habló de la problemática.

Uno de los pasajes más fuertes de su descargo fue cuando hizo alusión a las historias de abusos y acosos que se repiten constantemente. Tini destacó cómo, al sentarse a hablar, resulta escalofriante descubrir que prácticamente todas las mujeres tienen una experiencia de este tipo para contar.

Al percibir la atención absoluta del estadio, la artista confesó: "Escucho este silencio y me parece estremecedor". Acto seguido, lanzó la pregunta que resonó en cada rincón del recinto: "¿Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas a caminar por la calle? ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas?".

"Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar. Es que también espero que seamos más escuchadas", cerró.

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