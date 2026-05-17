El estremecedor mensaje de Tini Stoessel en un show y su emoción al hablar de acoso: qué dijo

El show de Tini Stoessel en Salta tuvo un momento de quiebre absoluto que dejó a miles de fanáticos con un nudo en la garganta. La artista decidió frenar la música, mirar a su público y alzar la voz sobre una de las problemáticas más crudas y urgentes de la sociedad: el acoso y la violencia de género.

Embed - Tini Stoessel se emocionó en un show y sorprendió al hablar de acoso: "Seamos más escuchadas"

Con la voz entrecortada, Tini reflexionó sobre la normalización del miedo en la rutina femenina. "Es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa. Tener que avisar a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo... en todo, en el trabajo, en el colegio" , comenzó diciendo la estrella pop, visibilizando una táctica de supervivencia que cualquier mujer en Argentina conoce a la perfección.

Inmediatamente, la cantante buscó abrazar a su audiencia, dejando en claro que ella no es ajena a esa realidad. "Estamos acá, estamos todas juntas y estamos todas en esta misma lucha. Desde esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejes pasar" , aconsejó con firmeza.

Uno de los pasajes más fuertes de su descargo fue cuando hizo alusión a las historias de abusos y acosos que se repiten constantemente. Tini destacó cómo, al sentarse a hablar, resulta escalofriante descubrir que prácticamente todas las mujeres tienen una experiencia de este tipo para contar.

Al percibir la atención absoluta del estadio, la artista confesó: "Escucho este silencio y me parece estremecedor". Acto seguido, lanzó la pregunta que resonó en cada rincón del recinto: "¿Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas a caminar por la calle? ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas?".

"Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar. Es que también espero que seamos más escuchadas", cerró.