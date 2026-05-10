Los Jonas Brothers compartieron escenario con una argentina que usó el pantalón más raro

Una invitada especial deslumbró con un cambio de look radical y cumplió el sueño de cantar junto a los Jonas Brothers en el Movistar Arena. ¡Mirá!

En una noche que quedará grabada para siempre en su memoria y en la de sus millones de seguidores, Tini Stoessel sorprendió con un cambio de look radical (ahora con una melena rubia) y también cumplió el sueño de su infancia: subirse al escenario del Movistar Arena junto a sus ídolos de toda la vida, los Jonas Brothers.

La cantante argentina, que viene de una racha de éxitos imparable, decidió marcar una nueva etapa en su carrera con una transformación capilar que impactó a propios y extraños, un rubio platinado largo y luminoso realizado por Zacarías Guedes que destacó por su capacidad para armonizar con sus rasgos.

Su estilismo también acompañó esta transición, y la intérprete lució un look exclusivo de la firma Bonet Studio que consistía en una musculosa de escote cubierto y corte minimalista que dejaba al descubierto su abdomen (el famoso crop top), mientras que el verdadero protagonismo se lo llevaron sus pantalones negros con aplicaciones de plumas a tono en los costados, los cuales combinó con unas botas negras en punta y taco fino.

El momento cumbre de la velada llegó cuando Tini subió al escenario junto a Joe, Nick y Kevin Jonas para cantar junto a ellos, un encuentro que su niña interior jamás hubiera podido imaginar. "Mi niña interior no sé si algún día entenderá lo que pasó anoche", expresó la cantante tras el encuentro.