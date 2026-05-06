De fan a estrella invitada: el sueño cumplido de Tini Stoessel cantando "This Is Me" con los Jonas Brothers

La noche del 5 de mayo de 2026 quedará grabada como el momento en que la nostalgia se apoderó de la cartelera porteña. En un Movistar Arena colmado, los Jonas Brothers dieron inicio a su gira latinoamericana con una invitada que nadie quería perderse: Tini Stoessel .

Lo que comenzó como un rumor en las redes sociales horas antes del show, se transformó en una realidad que desató una ovación ensordecedora cuando las luces se tiñeron de violeta y la estrella argentina apareció en escena.

El punto de máxima intensidad llegó cuando los primeros acordes de "This Is Me" empezaron a sonar. Se trata del himno principal de la película Camp Rock (2008), el film que catapultó a Joe, Nick y Kevin a la fama mundial. Ver a Tini —quien forjó su propio imperio en Disney con Violetta— interpretando este tema junto a sus referentes fue un círculo perfecto para miles de fanáticos que crecieron consumiendo ambos universos.

La química entre los artistas fue absoluta. Según trascendió, el vínculo se gestó hace tiempo y los propios hermanos ya habían manifestado su deseo de colaborar con la argentina en entrevistas previas. "Tini es genial, hay muchísimo talento en Sudamérica", había adelantado Joe Jonas. El cumplimiento de esta promesa en suelo argentino no fue solo un gesto profesional, sino un regalo para una audiencia que esperó años para ver este cruce de legados.

La emoción de Tini Stoessel al cantar con Joe Jonas.

Tini, impecable en su entrega, no pudo ocultar la emoción al compartir el micrófono con sus ídolos de la adolescencia. Esta aparición marca también un retorno significativo para la cantante a los escenarios masivos, demostrando que su vigencia y su conexión con el público local permanecen inalterables.