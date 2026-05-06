¿TN, C5N, A24 o LN+? El canal que se impuso en el rating de abril y el que sorprendió en el ránking

Las mediciones salieron a la luz y una señal de noticias celebró ser la señal más elegida y en esta nota te contamos todos los detalles.

Las mediciones salieron a la luz y hay un claro ganador.

Con la finalización del mes de abril, ya surgieron nuevamente los números finales en cuanto a la medición del rating de los diferentes canales de noticias. Respecto al mes de marzo, hubo claros repuntes que sorprendieron.

La señal de noticias TN se adueñó nuevamente del primer puesto en la tabla de Ibope (empresa que mide rating). El promedio total de abril tocó los 2.38 puntos de rating, siendo el canal más elegido, aunque bajó su número respecto al mes de marzo, donde logró un promedio mensual de 2.40.

C5N, por otro lado, se sigue consolidando como el segundo canal de noticias más visto y mejoró sus mediciones. En el mes de marzo el promedio fue de 1.83 y en abril obtuvo un total mensual de 1.86 puntos de rating.

¿TN, C5N, A24 o LN+? El canal de noticias que ganó el duelo del rating de abril Captura de pantalla 2026-05-06 100101 TN, el canal que sigue liderando el rating de las señales de noticias. Foto: Instagram / @todonoticias.

A24 completó el podio ubicándose en la tercera colocación con un total mensual de 1.34 puntos de audiencia. El canal también mejoró sus mediciones, ya que en marzo el promedio mensual se estableció en 1.30.