¿TN, C5N, A24 o LN+? El canal que se impuso en el rating de abril y el que sorprendió en el ránking
Las mediciones salieron a la luz y una señal de noticias celebró ser la señal más elegida y en esta nota te contamos todos los detalles.
Con la finalización del mes de abril, ya surgieron nuevamente los números finales en cuanto a la medición del rating de los diferentes canales de noticias. Respecto al mes de marzo, hubo claros repuntes que sorprendieron.
La señal de noticias TN se adueñó nuevamente del primer puesto en la tabla de Ibope (empresa que mide rating). El promedio total de abril tocó los 2.38 puntos de rating, siendo el canal más elegido, aunque bajó su número respecto al mes de marzo, donde logró un promedio mensual de 2.40.
C5N, por otro lado, se sigue consolidando como el segundo canal de noticias más visto y mejoró sus mediciones. En el mes de marzo el promedio fue de 1.83 y en abril obtuvo un total mensual de 1.86 puntos de rating.
¿TN, C5N, A24 o LN+? El canal de noticias que ganó el duelo del rating de abril
A24 completó el podio ubicándose en la tercera colocación con un total mensual de 1.34 puntos de audiencia. El canal también mejoró sus mediciones, ya que en marzo el promedio mensual se estableció en 1.30.
La gran sorpresa la dio Crónica en el mes de abril, ya que volvió a colocarse en el cuarto puesto, bajando a LN+. La señal de noticias subió sus números y logró obtener un promedio total de 0.97 puntos, mientras que LN+ bajó el nivel de audiencia, llegando a 0.87. El sexto lugar quedó en manos de Canal 26 (0.69) y Página 12 cerró el ranking en el último lugar con 0.16.