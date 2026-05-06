Polémica por los precios de las empanadas de La Bomba Tucumana: cuánto vale la docena en Recoleta

La gastronomía porteña sumó una competidora de peso que llega con el respaldo de una marca personal indiscutible. Gladys “La Bomba Tucumana” decidió trasladar el ADN de su provincia a la Capital Federal con la apertura de su propio local de empanadas, ubicado estratégicamente en Paraguay 2387, en pleno barrio de Recoleta.

Gladys "La Bomba Tucumana" en la inauguración de su local en Recoleta, donde apuesta por los sabores tradicionales.

El proyecto, que ya expandió sus fronteras con una segunda sucursal en Belgrano, intenta diferenciarse mediante la autenticidad de sus insumos y una estética cuidada.

La propuesta central del establecimiento es el respeto por la receta tradicional: empanadas de carne cortada a cuchillo, masa bien dorada y un perfil de sabor intenso que busca evocar los paisajes del norte. A diferencia de las piezas de gran tamaño habituales en las rotiserías de barrio, Gladys optó por un formato algo más pequeño, tipo degustación, ideal para quienes buscan probar diferentes variedades en una misma sesión.

La sucursal de Paraguay 2387 se convirtió en el punto de encuentro para los amantes de las empanadas gourmet.

Esta apuesta por un producto más refinado apunta directamente a un nicho de mercado competitivo que consume principalmente a través de plataformas de entrega a domicilio.

Sin embargo, la llegada de La Bomba al rubro alimenticio no estuvo exenta de controversia. Los valores publicados en las aplicaciones de delivery encendieron la mecha de una discusión sobre la relación precio-calidad.

bomba empanadas (3) El detalle de la carne, el secreto mejor guardado de la receta que Gladys trajo desde Tucumán. Instagram

Actualmente, la unidad se comercializa cerca de los $3.850, mientras que un combo de tres unidades con bebida ronda los $9.299. Para quienes buscan compartir, la media docena se ubica en los $20.000 y la docena alcanza los $38.000, llegando a superar los $57.000 en promociones de dos docenas.

bomba empanadas (4) Con un formato de degustación, las piezas se destacan por su presentación cuidada y su masa bien dorada. Instagram

Mientras una parte del público celebra la textura de la masa y la fidelidad a los sabores tucumanos, otro sector cuestiona si el tamaño de las piezas justifica la inversión. Más allá de la polarización en las reseñas, lo cierto es que Gladys ha logrado convertir su emprendimiento en un fenómeno de conversación obligatoria.