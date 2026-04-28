Gran apuesta: Gladys La Bomba Tucumana ingresó a la casa de Gran Hermano con un detalle que sorprendió a todos

El estudio de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus noches más vibrantes y cargadas de adrenalina. Tras la sorpresiva y comentada salida de Jessica “La Maciel” , quien debió abandonar el juego por complicaciones en su salud, la producción de Telefe no perdió tiempo y presentó a un reemplazo de altísimo impacto: Gladys "La Bomba Tucumana" .

Embed - Gran apuesta: Gladys, la Bomba Tucumana, ingresó a la casa de Gran Hermano de una forma muy particular

Fiel a su estilo histriónico, Gladys no pasó desapercibida desde el primer segundo. La cantante ingresó a la casa entonando a viva voz "Vivir así es morir de amor" , el clásico de Camilo Sesto, marcando el tono emocional de su llegada. Pero el despliegue no terminó ahí: cumpliendo con lo que se venía rumoreando, la artista entró con la promesa de unas empanadas tucumanas .

Su equipaje también fue un mensaje en sí mismo. Gladys caminó por la pasarela con una valija de color amarillo vibrante , un claro y cariñoso guiño a su mayor éxito musical, dejando en claro que su identidad artística estará presente en cada rincón de la casa.

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Antes de que las puertas se cerraran detrás de ella, Gladys mantuvo un diálogo cargado de emoción con Santiago del Moro. En ese breve intercambio, la cantante buscó mostrar una faceta alejada de los escenarios y más cercana a la mujer que habita debajo del traje de lentejuelas.

"Mucha gente todavía no me conoce a mí como persona. Me gusta la casa, limpiar, cocinar y todavía tengo sueños", confesó con sinceridad.

La artista dejó en claro que su objetivo no es solo ser una "celebridad invitada", sino integrarse plenamente a la rutina doméstica: barrer, cocinar y convivir como una participante más. Sin embargo, no ocultó que su fuerte personalidad será un factor determinante en el reality. "Explota la casa, explota Gran Hermano 2026", vaticinó entre risas antes de lanzarse a la aventura.