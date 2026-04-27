La conductora habló de los Martín Fierro de la Moda y con más contras que pros, se refirió a la modelo y un curioso momento en el evento. ¿Qué hizo?

La entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda 2026 dejó mucha tela para cortar, y Yanina Latorre no dejó pasar la oportunidad para hablar del tema. En SQP (América TV), la panelista disparó contra APTRA por las condiciones del evento, pero el momento que dejó a todo el estudio boquiabierto fue cuando reveló una charla privada que mantuvo con Pampita al finalizar la velada.

Todo comenzó cuando Yanina enumeraba su calvario personal durante la alfombra roja, quejándose del frío extremo y de la aparente falta de catering. "La alfombra roja, casi que me internaron por neumonía", lanzó molesta, para luego agregar que en el sector del cóctel tampoco la pasó bien porque "no había nada para comer".

¿Qué dijo Pampita? Embed - Yanina Latorre expuso a Pampita con una intimidad que sorprendió a todos: "Por una semana no..."

Yanina mandó al frente a su colega revelando su comentario más escatológico: “Pampita cuando salimos me dijo ‘Comí tanto queso que por una semana no cag...’”. Lejos de dejar el tema ahí, la rubia remató la anécdota con su habitual humor irónico y un dardo hacia la producción: “Atascada”, bromeó entre risas, y sentenció indignada: “Y yo no vi ni un queso”.

Pero la exposición de Pampita no terminó en el catering. Yanina, que tiene el ojo afilado para los detalles, no dejó pasar la gran contradicción de la noche protagonizada por la modelo al momento de subir al escenario a recibir su galardón.