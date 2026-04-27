Carmen Barbieri confesó su relación con Daniel Scioli y sorprendió a todos con una declaración: "El brazo"

A lo largo de su carrera, la vida personal de Carmen Barbieri siempre generó interés, especialmente por los "nombres pesados" que la acompañaron. Al ser consultada sobre sus relaciones pasadas, la conductora no esquivó el tema y comenzó recordando su noviazgo con Daniel Scioli, una historia que se remonta a sus años de adolescencia.

"Éramos muy chicos, fue un noviecito de muy chiquitas" , relató Carmen , remarcando que en aquel momento él todavía estaba lejos del mundo de la política. Un detalle que no pasó por alto fue al mencionar el accidente que marcó la vida del funcionario: "No era político y tenía el brazo".

Lejos de tratar el tema como un tabú, Barbieri explicó que mantienen una confianza que les permite bromear al respecto. Recordó que en una ocasión le regaló un cubierto que unía tenedor y cuchillo para facilitarle las comidas tras sus múltiples operaciones. "Yo también juego porque sé que él se ríe de eso", aseguró, y cerró la anécdota recordando la imagen de un joven Scioli yendo a buscarla a la salida del colegio.

La entrevista luego tomó un rumbo distinto al abordar los cuatro años que compartió junto a Jorge Porcel, una relación atravesada por el engaño inicial y el posterior ensamble de sus vidas.

Carmen confesó que los primeros dos años del vínculo estuvieron marcados por la mentira del capocómico. "Fui dos años novia y amante, me enteré después que vivía con la mujer", reveló con total franqueza. Una vez que la verdad salió a la luz, Porcel abandonó su casa y comenzaron a convivir.

El lugar elegido para establecerse fue un departamento en la calle Paraguay al 880. Ese edificio no era uno más, sino un punto neurálgico del espectáculo porteño, ya que allí operaba el histórico mánager Pepe Parada. "Yo vivía con Porcel arriba, en el noveno, y abajo estaban las oficinas".