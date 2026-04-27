Tras la viralización de un clip que lo mostraba esquivo y distante con sus seguidoras en Río Negro, apareció un nuevo video que cambia la perspectiva.

Lo que parecía una mancha imborrable en la impecable reputación de Abel Pintos terminó siendo un ejemplo de cómo las redes sociales pueden juzgar antes de tiempo. Tras la viralización del clip donde se lo veía "escapando" de sus fans en medio del frío, apareció la pieza que faltaba en el rompecabezas y cambió por completo el eje de la polémica.

Los videos de Abel Pintos en la vía pública Embed - Difunden un polémico video de Abel Pintos con sus fanáticas y las redes salieron a defenderlo: qué pasó

El cantante, que se encuentra recorriendo Río Negro como parte de su gira nacional antes de encarar sus compromisos en el exterior, fue captado inicialmente caminando a paso firme, blindado contra el clima y aparentemente ignorando a quienes lo esperaban. La condena digital fue inmediata: "desagradecido" fue la palabra que más resonó. Sin embargo, la cancelación se frenó cuando salió a la luz un segundo video filmado desde otro ángulo.

En este nuevo material, se descubre que no hubo tal desplante. Lejos de la frialdad denunciada, se lo ve a Abel interactuando con las tres mujeres, saludándolas y, con mucha educación, haciendo un pedido estratégico: cruzar de vereda para resguardarse del viento y poder estar más cómodos.

La verdadera cara de la moneda Embed - Abel Pintos La supuesta "huida" no era más que el traslado hacia un lugar mejor para el encuentro. Incluso, uno de los presentes se encargó de poner blanco sobre negro en las redes: