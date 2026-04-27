La conductora rompió el silencio tras las críticas por el video donde aparece manejando y cantando con sus hijos.

Sabrina Rojas fue nuevamente tendencia en las redes sociales por compartir un video donde se la ve cantando con sus hijos mientras manejaba por Buenos Aires. La conductora decidió hablar tras lo ocurrido y fue contundente.

Las críticas vinieron desde la red social X (antes Twitter): "Ninguno de los 2 tiene los cinturones puestos", "Tienen cinturones, pero la madre va pelotu...en lugar de prestar atención a la conducción y al tránsito", fueron algunos de los posteos de los usuarios.

El video por el que fue criticada Sabrina Rojas Sabrina Rojas fue criticada por subir un video en el auto con sus hijos y lanzó una dura respuesta

Sabrina ante esto publicó un descargo en su cuenta de Instagram y fue tajante: "Por supuesto que tiene el cinturón puesto. No rompan las pelotas", comenzó escribiendo Rojas junto a la imagen donde se ve el cinto de seguridad del menor puesto.