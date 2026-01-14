El fuerte anuncio de Sabrina Rojas tras el escándalo que rodea Luciano Castro: "No voy a..."

La expareja del actor compartió un contundente comunicado en sus redes sociales en medio de la polémica.

Luciano Castro se encuentra pasando un momento muy complicado luego de que salieron a la luz diferentes mujeres que dicen haber tenido una aventura con él y que lo comprueban con diferentes pruebas. La más buscada en medio de todo esto es Sabrina Rojas, expareja del actor.

La conductora de América que se encuentra reemplazando a Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda y está al aire en Bondi Live junto a Ángel de Brito ha opinado en los mencionados programas sobre esta situación muy polémica.

Además, los cronistas de los distintos canales la contactan para que hable sobre estas versiones que circulan y sobre la actitud que tuvo su expareja con Griselda Siciliani. Sin embargo, Sabrina Rojas se cansó de las notas y lanzó un fuerte comunicado que fue dedicado a sus colegas.

El anunció que realizó Sabrina Rojas en redes Captura de pantalla 2026-01-14 181522 Sabrina Rojas contundente. Foto: Instagram / @rojassasi "Solo paso acá para avisar a mis compañeros que no voy a dar notas. Todo es un montón", comenzó escribiendo en la publicación que realizó a través de su Instagram. Luego dejó en claro que "trabajo en dos programas en vivo, y ahí es inevitable hacer referencia a algunas cosas".