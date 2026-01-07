Los fuertes posteos de Sabrina Rojas tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani

En los últimos días comenzaron a circular rumores de una supuesta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani. Es que salió a la luz un mensaje de voz del actor que le habría enviado a una joven de tan solo 28 años.

"Sara, buen día, guapa. Mirá que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos", expresó en ese audio.

Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, dejó en claro que "no llegaron a concretar el encuentro. Fue solo un chape, pero él sí, insistentemente, le escribía y la quería ver". En medio de todo esto, Sabrina Rojas lanzó fuertes dardos que serían dirigidos contra Luciano Castro, su expareja.

Los fuertes posteos de Sabrina Rojas que serían dirigidos a Luciano Castro Posteos Sabrina Rojas Sabrina Rojas muy picante. Foto: Instagram / @rojassasi "Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme", expresaba una de las primeras reflexiones que compartió en su cuenta de Instagram. Luego fue por más y subió otra picante historia: "Digas lo que digas, eres lo que haces".