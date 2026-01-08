¡Encendió las redes! Wanda Nara compartió un video íntimo tras separarse de Martín Migueles

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al compartir un material audiovisual que se viralizó al instante.

Yanina Latorre revolucionó las redes sociales luego de que confirmó en su programa que Wanda Nara y Martín Migueles se separaron. A casi seis meses de relación, la conductora de Telefe decidió ponerle punto final y la expanelista de LAM contó todos los detalles.

"Se separaron hace una semana en Punta del Este. Él le mintió y ella en ese momento lo dejó". También dejó en claro que "él ahora está rogándole volver y que le va a demostrar que lo de Ciardone es mentira".

Semanas atrás, Claudia Ciardone decidió contar que el novio de Wanda Nara la contactó a través de mensajes y audios: Fue en los primeros días de diciembre, me mandó mensajes y me llamó también. En el primer llamado me insistió para verme; obviamente que no era para tomar un café y le dije que yo estaba en pareja y que estaba bien".

wanda nara Wanda Nara disfruta tras la separación. Créditos: Archivo MDZ Tras la noticia, Wanda optó por no realizar ningún tipo de posteo, pero sí compartió imágenes y un video en bikini tras la noticia que dio Yanina Latorre. En el clip se la puede ver luciendo un traje de baño de color blanco y, por supuesto, que se volvió viral.