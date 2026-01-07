¡Fin del amor! Wanda Nara se separó de Martín Migueles y revelaron los polémicos motivos

Yanina Latorre contó todos los detalles en su programa de América tras anunciar la bomba del año en el mundo de la farándula.

La historia de amor de entre Wanda Nara y Martín Migueles finalizó de la peor manera luego de lo que fueron las vacaciones juntos en la lujosa casa que tiene la conductora en Punta del Este. Yanina Latorre fue la encargada de confirmarlo en sus redes.

En su cuenta de Instagram, la conductora de Sálvese Quien Pueda dio a conocer que tenía una separación que iba a hacer estallar el mundo de la farándula. Finalmente confirmó que la empresaria se separó de su pareja.

"Lo dejó ella, no le cree nada. Tengo todo el cuento", expresó en una publicación. Minutos más tarde y en comunicación con su programa contó bien los detalles de esta separación que fue escandalosa desde que salieron los chats con Claudia Ciardone.

Yanina, comentó que "se separaron hace una semana en Punta del Este. Él le mintió y ella en ese momento lo dejó". También dejó en claro que "él ahora está rogándole volver y que le va a demostrar que lo de Ciardone es mentira".

El escándalo que terminó con la relación de Wanda Nara con Martín Migueles Semanas atrás Claudia Ciardone decidió contar que el novio de Wanda Nara la contactó a través de mensajes y audios: Fue en los primeros días de diciembre, me mandó mensajes y me llamó también. En el primer llamado me insistió para verme; obviamente que no era para tomar un café y le dije que yo estaba en pareja y que estaba bien".