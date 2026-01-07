La violenta reacción de Martín Migueles cuando le preguntaron a Wanda Nara por los "24 centímetros"

Todo ocurrió en el programa de Carlos Monti y el accionar del novio de Wanda generó repudio.

Wanda Nara fue noticia en los últimos días luego del posteo que realizó en sus redes sociales, el cual se volvió viral de forma inmediata. La conductora de Telefe decidió expresarse luego de ciertas críticas contra ella y los rumores de separación con Martín Migueles.

"Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados. Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo. Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí", fue la frase que compartió en el largo escrito.

La referencia a la virilidad de Martín Migueles generó una catarata de memes y críticas; mientras algunos lo vieron como un dardo venenoso para su ex, Mauro Icardi, otros la tildaron de "ordinaria" por ventilar tales intimidades.

En el programa que Carlos Monti realiza en TV Pública fueron a buscar la palabra de Wanda Nara. Allí los atendió muy amablemente y se podía ver de fondo que Martín Migueles era el encargado de la conducción del vehículo.