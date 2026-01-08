La drástica decisión de Martín Migueles tras la escandalosa separación con Wanda Nara: "Él ya..."

Yanina Latorre confirmó la noticia que se veía venir desde que estalló la polémica por los chats entre Martín Migueles y Claudia Ciardone. La conductora de América confirmó que Wanda Nara tomó la decisión de separarse y fue una verdadera bomba.

La expanelista de LAM confirmó en Sálvese Quien Pueda que no blanquearon la separación antes debido a que se encontraban con los chicos en Punta del Este. Además, dejó en claro que él le estaría rogando volver, pero Wanda Nara no quiere saber nada.

En medio de todo esto, Martín Migueles tomó una fuerte decisión que involucra a la conductora de Telefe. Pochi, panelista de Puro Show, reveló a través de sus redes sociales el paso que dio el exnovio de la mediática y es verdaderamente drástico.

Wanda Nara y Martín Migueles totalmente separados: los detalles ¡Fin del amor! Wanda Nara se separó de Martín Migueles y revelaron los polémicos motivos La panelista compartió una captura de pantalla del chat de Martín donde ya no se ve la foto de perfil con Nara. Esto claramente confirma que las cosas no están para nada bien y que la información de Yanina Latorre es verídica.