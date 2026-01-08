Se conoció el secreto detrás del mensaje más picante de la temporada. Al parecer, la cifra original que publicó la conductora no dejó conforme a su expareja.

El tuit de Wanda Nara defendiéndose de las críticas en Punta del Este ya es historia conocida, pero lo que nadie imaginaba era la negociación "centímetro a centímetro" que ocurrió minutos antes de que ese mensaje quedara fijo en la red social X.

En medio del escándalo por la separación y las terceras en discordia, el periodista Tartu reveló en SQP (América TV) el insólito reclamo de Martín Migueles que obligó a la mediática a reescribir su defensa.

La auditoría de Migueles: 21 a 24 Embed - El fuerte reclamo íntimo que enfrentó a Martín Migueles y Wanda Nara antes de separarse: "Se equivocó por..." La polémica había nacido cuando Wanda, cansada de que dijeran que su temporada esteña estaba "de capa caída" por la poca convocatoria a eventos, lanzó una frase letal: "Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida". Sin embargo, esa contundente cifra no fue la primera opción.

Según la información exclusiva que manejó el panel de SQP, el empresario, hoy señalado como un "garchador serial" por Yanina Latorre, estuvo muy atento a la redacción del texto. Al volver de un corte comercial, Tartu apareció con una cinta métrica en mano y destapó la olla: "Déjame decirte la posta: ella escribe un tweet, cuenta lo mismo que contó antes y pone 21 centímetros".

Al parecer, al ver el borrador o el primer posteo, Migueles sintió que su honor viril estaba siendo subestimado. "¡Se equivocó por 3 centímetros! Y el tipo le dijo: 'Pará, no me quites'", acotó Majo Martino, exponiendo el nivel de vanidad del exnovio de la conductora.