En el programa de Mariana Fabbiani dieron a conocer una información picante tras el final de la relación.

Wanda Nara vuelve a ser noticia en los programas y portales que cubren espectáculos por una nueva separación, esta vez con Martín Migueles. Cuando parecía que todo era positivo, la relación se desmoronó de un momento para otro luego de las declaraciones de Claudia Ciardone.

La conductora de Telefe perdió la confianza en su pareja y fue ella quien tomó la decisión de cortar para siempre el vínculo que los unía. Si bien Yanina Latorre contó que se dejaron en Punta del Este, en el programa de Mariana Fabbiani revelaron un dato desconocido hasta el momento.

Se trata de una fuerte pelea entre Wanda Nara y Martín Migueles en el Chateau Libertador, el edificio donde la empresaria vive junto a sus hijos: "Hay un detonante de algo que sucedió en el Chateau", expresó Martín Candalaft.

Los detalles de la escandalosa pelea entre Wanda Nara y Martín Migueles Revelaron detalles de la tensa pelea entre Wanda Nara y Martín Migueles en el Chateau: "Le pidió que..." Luis Perdomo decidió contar los detalles: "Hubo una pelea donde ella le pidió que se retire a Migueles y decidieron salir juntos del Chateau porque había mucha prensa afuera", expresó el panelista respecto a la situación.