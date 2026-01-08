Escándalo total: demandarán a Martín Migueles por su violento cruce con un periodista

Martín Migueles quedó en la mira tras un tenso episodio en Punta del Este y ahora el periodista Gustavo Descalzi iniciará acciones legales.

El verano de Martín Migueles parece haber entrado en una espiral de conflictos que no tiene techo. Luego de su ruidosa ruptura con Wanda Nara, el empresario ahora enfrenta un frente judicial que promete ser igual de mediático.

Según informó Juan Etchegoyen en Mitre Live, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi habría decidido dejar atrás las dudas para llevar a la justicia al hombre que supo conquistar a la conductora de Masterchef. El escándalo, que se originó en Uruguay, ya cruzó el charco y promete novedades inminentes.

La millonaria demanda que complica el presente de Martín Migueles El foco del conflicto se remonta al polémico encuentro en el aeropuerto de la ciudad esteña, donde Migueles tuvo una respuesta fuera de lugar ante el abordaje del cronista. "Me dicen que lo que era una evaluación y una promesa de acción legal se va a concretar porque Gustavo Descalzi demandará a Martín Migueles, el exnovio de Wanda Nara", disparó Etchegoyen al aire de Radio Mitre.

La agresión, que quedó grabada por las cámaras, sería la prueba fundamental sobre la cual Descalzi basaría su presentación judicial ante las autoridades uruguayas.

wanda nara martin migueles Wanda Nara se alejó por completo de Migueles. Archivo MDZ La gravedad del hecho no solo radica en la visibilidad de los protagonistas, sino en la naturaleza del cruce. El conductor de Mitre Live fue tajante al describir el material que circula: “Ahí estás viendo parte del accionar violento de Migueles y por esto Descalzi lo lleva a la Justicia. El título a esta hora es que el exnovio de Wanda Nara recibirá una denuncia en el exterior y es todo gravísimo”.