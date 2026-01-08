Un reconocido conductor se burló despiadadamente de Wanda Nara tras la separación con Martín Migueles
En las últimas horas un periodista realizó un burlesco posteo y se volvió tendencia. Los detalles en la nota.
A seis meses de confirmar su relación, la historia de amor entre Wanda Nara y Martín Migueles terminó de la peor manera. Yanina Latorre confirmó todo en sus redes sociales y un conocido conductor publicó un posteo que se viralizó rápidamente.
Yanina comentó que "se separaron hace una semana en Punta del Este. Él le mintió y ella en ese momento lo dejó". También dejó en claro que "él ahora está rogándole volver y que le va a demostrar que lo de Ciardone es mentira".
Ángel de Brito, conductor de LAM, decidió opinar al respecto con un burlesco posteo: "Los 24 cm ya no le dan felicidad", expresó, burlándose del posteo que compartió Wanda en los últimos días y que luego decidió borrar.
El burlesco posteo del famoso conductor
Luego, agregó: "Pobrecitas carmelitas engañadas. Necesitan contar todo, todo el tiempo y después la juegan de bajo perfil". Sin lugar a dudas, fue la noticia del año en el mundo del espectáculo.
Los detalles de la separación entre Wanda Nara y Martín Migueles
Por el momento, Wanda Nara no se ha expresado tras el anuncio de Yanina Latorre que revolucionó a todos los portales y programas que cubren el mundo de la farándula. La conductora de América contó que decidieron quedarse en Uruguay debido a que se encontraban con sus hijos.