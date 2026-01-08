Así accionó Evangelina Anderson tras el caótico incidente de Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Lo que debían ser unas vacaciones de ensueño y reencuentro familiar en las costas uruguayas se transformó, en cuestión de segundos, en una pesadilla para Evangelina Anderson : Martín Demichelis , sus hijos Bastian, Lola, Emma, y una sobrina del DT, debieron ser rescatados del mar tras ser succionados por una corriente.

El incidente ocurrió en la zona de Laguna Escondida, en José Ignacio , una playa que, pese a su apariencia de calma superficial, esconde peligrosas corrientes submarinas.

Según detallaron en el ciclo televisivo, el grupo familiar fue arrastrado mar adentro y el técnico fue captado por las cámaras flotando con dificultad, casi cubierto por el oleaje. La tragedia se evitó gracias a la providencial intervención de un grupo de surfistas que, casualmente, eran guardavidas en su día libre y no dudaron en lanzarse al rescate.

Horas antes de que las imágenes se hicieran públicas, Evangelina Anderson había desconcertado a sus seguidores con un mensaje cargado de espiritualidad y alivio. “Gracias Dios por absolutamente todo” , escribió en sus historias de Instagram.

Lo que en un principio pareció un agradecimiento rutinario por las vacaciones, tras conocerse el video, fue interpretado por sus fans como un grito de desahogo tras haber estado a punto de perder a las personas que más ama.

El periodista Santiago Sposato analizó que este episodio traumático explica la actitud "extraña" y esquiva de la modelo al llegar a Uruguay. En aquel momento, Eva se mostró visiblemente ansiosa y remarcó ante la prensa que su única prioridad era "reencontrarse con las personas más importantes de su vida", una urgencia que ahora se entiende como la necesidad de abrazar a sus hijos tras el peligro extremo que corrieron.

Una zona prohibida

La panelista Débora D’Amato aportó detalles técnicos sobre el lugar del hecho que agravan la situación: “Es una playa en la que no solo no hay guardavidas, sino que no está permitido bañarse", explicó. La peligrosidad radica en que, al no tener olas de gran altura, los turistas se confían, pero el movimiento del agua por debajo es "engañoso" y tiene una fuerza de succión que puede ser fatal.

El video del rescate muestra la tensión del momento y cómo los surfistas lograron sacar a los niños y al ex DT de River Plate hacia la orilla. Superado el shock inicial, la familia optó por mantener el hecho en privado durante algunos días, hasta que la filtración de las imágenes obligó a poner en palabras lo que fue el hecho en Punta del Este.