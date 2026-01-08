Tras la separación, Martín Migueles podría quedar preso: las fuertes causas y una fecha clave para que suceda

Tras la caótica separación, el mediático sigue en el ojo de la mira tras los conflictos judiciales que lo vinculan a Elías Piccirillo. Ahora, se dio a conocer una fecha crucial.

Martín Migueles y Wanda Nara están separados. La noticia se dio a conocer en la tarde del miércoles por Yanina Latorre, quien declaró la situación como vigencia de una semana y las causas estuvieron ligadas a los rumores de infidelidad que vincularon al mediático con Claudia Ciardone, su expareja.

Lo acontecido generó un gran revuelo y terminó con seis meses de relación. Aunque, la ruptura quedó en un segundo plano y esta vez se habla de algo peor: Martín Migueles puede quedar preso en las próximas semanas. Los detalles fueron proporcionados en SQP (América TV).

Martín Migueles, preso ig-wanda-nara-y-martin-migueles-6-meses La pareja se separó tras seis meses de relación. Créditos: Instagram Carlos Martín Migueles está mencionado en cuatro causas: "Están todos investigando más o menos lo mismo. Piccirillo está mencionado en cuatro causas, el como socio y amigo y también de Francisco Hauque, está también mencionado".

"El lo que contó en la Justicia es 'soy amigo de Piccirillo y de Hauque, los dos me deben plata y como están peleados, yo lo que hacía era interceder. Si alguno de los dos se mataba, yo no cobraba'", se expresó sobre la expareja de Wanda.

Una fecha clave Embed - Martín Migueles podría quedar preso: las polémicas causas y una fecha clave para que suceda Respecto a la decisión de Nara, el canal de las tres pelotas habría estado metido: "Si se separaba la semana pasada, era un escándalo, él volviendo de Punta del Este solo. Ella tenía que arrancar a grabar la vuelta de MasterChef. Le advirtieron que en febrero puede haber complicaciones con respecto a lo legal y le dijeron 'abrite ya'".