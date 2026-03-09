Así arrancó Es mi sueño, el nuevo programa de El Trece con Guido Kaczka que busca competir en el prime time

Con una nueva apuesta, el canal del sol se prepara para competir con sus rivales con un peso pesado. A cargo del mítico conductor y cuatro artistas, así inició la competencia.

La nueva apuesta de El Trece para competir en el prime time.

Guido Kaczka volvió a la pantalla chica y le dio la bienvenida a "Es mi sueño". El reality de talentos irrumpió en la televisión con un objetivo claro: descubrir a la próxima gran estrella musical de la Argentina, buscando a un artista integral capaz de trascender la pantalla y conmover al país entero con su voz y su historia.

La gran apuesta del ciclo radica en su prestigioso jurado, compuesto por figuras de peso indiscutido que abarcan múltiples géneros: Abel Pintos, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Joaquín Levinton. Ellos tienen la difícil tarea de evaluar a los más de doscientos aspirantes que llegaron desde todos los rincones del país.

La dinámica de evaluación trae una propuesta muy atractiva. Cada juez tiene a su disposición una palanca que, al ser accionada en señal de aprobación, le permite al participante ascender un escalón. Quienes logren cautivar a los expertos y reunir los votos positivos necesarios, se ganarán su lugar en la codiciada zona bautizada como el "Palco del Ópera".

Una vez superada esta primera prueba de fuego, el nivel de exigencia aumentará drásticamente. Los talentos seleccionados deberán volver a cantar frente al estrado para recibir una calificación numérica que irá del 1 al 100.

Esta rigurosa criba dejará únicamente a ocho finalistas en carrera, quienes tendrán el privilegio absoluto de llevar su arte a uno de los recintos culturales más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.