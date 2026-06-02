"Mucho más que una escena": una expareja selló la reconciliación definitiva con un beso inesperado en televisión

En esta oportunidad, una sorprendente secuencia entre Wanda Nara y Maxi López dentro de la serie Triángulo Amoroso generó una ola de reacciones en las plataformas digitales, marcando un hito imprevisto en la relación pública de ambos. El episodio, difundido por la pantalla de Telefe, dejó una huella inmediata en la audiencia.

“Un beso que fue mucho más que una escena para ambos” , afirmaron desde los canales oficiales del canal, sintetizando el impacto que causó el reencuentro.

Quienes siguieron de cerca la historia personal de la empresaria y el exfutbolista, que durante años estuvo marcada por escandalosos enfrentamientos mediáticos, encontraron en esta entrega una suerte de reconciliación simbólica. Lejos de las disputas legales de otra época, el presente los encuentra en una dinámica donde predominan la cordialidad y la cooperación, especialmente enfocada en el bienestar de sus tres hijos.

La nueva serie de Telefe utiliza un formato vertical diseñado exclusivamente para el consumo en teléfonos móviles.

La serie se distingue por su formato vertical adaptado a dispositivos móviles y por un juego donde los protagonistas se interpretan a sí mismos. Esta ingeniosa propuesta les permitió parodiar sus propios desencuentros cotidianos y convertir su intimidad en materia de entretenimiento.

Los detalles de la escena más alocada entre Maxi López y Wanda Nara

En la escena en cuestión, López irrumpe mientras el personaje de Wanda forcejea con el de la China Suárez (interpretado en la ficción por la actriz Débora Nishimoto) y se funden en un comentado beso. La secuencia despertó comentarios virales en las redes, donde muchos recordaron viejos cruces reales mediante la frase: “Me muerooooo, Wanda”.

beso maxi lopez y wanda nara (2) Wanda Nara y Maxi López volvieron a mostrarse juntos en un set de televisión tras años de distanciamiento mediático. Captura Telefe

Una de las mayores incógnitas del proyecto era cómo se resolverían las escenas de alto voltaje emocional entre ambos, considerando su exposición previa. Para solucionar este desafío, la producción optó por recurrir a la inteligencia artificial en algunos pasajes, sorprendiendo a los espectadores al desdibujar las fronteras entre lo real y lo virtual.

beso maxi lopez y wanda nara Los realizadores del proyecto emplearon herramientas de inteligencia artificial para recrear los pasajes más complejos del reencuentro. Captura Telefe

Según explicaron los responsables técnicos de la ficción, el uso de esta tecnología digital permitió crear una puesta en escena “al mejor estilo Sebastián Estevanez y Carina Zampini en Dulce Amor”, evocando la mística de los grandes éxitos del melodrama argentino. De este modo, el recurso tecnológico no solo facilitó las jornadas de grabación, sino que sumó un condimento extra al debate sobre qué es auténtico y qué es pura actuación en la pantalla actual.