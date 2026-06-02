"Tengo la conch... al plato": la tremenda respuesta de Marixa Balli sobre la interna con Evangelina Anderson

El mercado televisivo y los pases de figuras entre canales suelen venir acompañados de una gran dosis de especulaciones. En esta oportunidad, Marixa Balli se convirtió en el centro de atención de la farándula tras mostrar su absoluto hartazgo frente a las versiones que señalan la existencia de celos e incomodidad en su presente laboral dentro de Cortá por Lozano, el ciclo que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefe.

Los rumores cobraron fuerza inicialmente en el programa SQP, donde se analizó un supuesto descontento de la panelista por no haber sido considerada para asumir la conducción del magazine durante las ausencias de su animadora principal, un lugar que la producción delegó en Sol Pérez. A esto se sumaron las declaraciones de Ximena Capristo, quien afirmó que Balli estaría “celosa y odiada” con su compañera de panel, Evangelina Anderson , debido a la elección de esta última para realizar la cobertura de los premios Martín Fierro. "Evangelina suma y Marixa, ¿qué me dicen de adentro? No hace nada. Se sienta y espera hablar de ella ", disparó Capristo.

Frente a esta ola de comentarios , la intérprete de “La Cachaca” decidió responder de manera directa y con notable fastidio. “¿Sabés que tengo la conch... al plato? La verdad es que es increíble cómo me pinchan. No sé de dónde salen todas estas versiones, pero la verdad es que es increíble cómo me buscan, me pinchan, me pudren, me superan, me hartan”, lanzó Balli, visiblemente molesta por la situación.

enojo marixa balli Marixa Balli expresó su total fastidio ante las versiones que circulan sobre su relación con sus compañeras de Telefe. Captura América TV

Respecto a sus intenciones de conducir, la artista recordó su extensa trayectoria en el medio: “Yo tuve mi programa de cumbia, que ahora es Pasión, que lo conduje muchísimos años, tuve La Isla de Balli, que era mi programa de cable, un programa que conduje y que fue hermoso".

marixa balli confundida La panelista se sumó recientemente al equipo del magazine vespertino tras su comentado paso por América TV. Captura de pantalla TV

Asimismo, aprovechó para aclarar de forma genuina el motivo por el cual no asistió al programa el día posterior a la gran gala de la televisión: “Sí, eso sí, porque yo no había estado y me parecía que era ocupar un lugar y que yo iba a quedar vestida normal del día y no pegaba y lo recontra entendió el canal, obvio". Finalmente, negó rotundamente haber exigido espacio en otros envíos de la emisora, concluyendo con firmeza: “No, yo jamás pedí. No lo puedo creer. Aunque diga lo que diga, van a decir cualquier cosa".