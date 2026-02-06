Presenta:

Despecho y traición: el secreto que explica el odio entre Esteban Mirol y Marixa Balli

Fernanda Iglesias sacó a la luz una historia de hace 14 años que involucra invitaciones a cenar, rechazos y un compromiso oculto.

La tensión en MasterChef Celebrity tendría un trasfondo de despecho amoroso por parte del periodista. / Captura de TV

El picante cruce mediático entre Marixa Balli y Esteban Mirol, que comenzó como una disputa económica por la industria textil, acaba de dar un giro novelesco que nadie vio venir. Detrás de los gritos y las chicanas en el piso de MasterChef Celebrity, se escondía un secreto guardado bajo llave durante más de una década.

Esteban Mirol
Marixa Balli rechazó las invitaciones de Mirol debido a que no sentía atracción y tenía otros candidatos.

Según revelaron en las últimas horas, la fuerte enemistad actual entre la "reina de la bailanta" y el periodista tendría su origen en un viejo despecho amoroso que quedó sepultado en el tiempo.

Los detalles del plan de conquista que Marixa Balli le bochó a Mirol

La encargada de detonar la bomba informativa fue Fernanda Iglesias, quien en el programa Puro Show dio precisiones sobre los intentos de seducción del periodista. “Mirol le tiró los perros dos veces a Marixa hace 14 años”, disparó la panelista, dejando mudos a sus compañeros.

esteban-mirol-y-marixa-balli-foto-ig-ED4V2HCAKVHQXC7AFLSSBEVOGQ
Escándalo: aseguran que el conductor estaba comprometido cuando buscaba a la empresaria textil.

La información detalla que el conductor de elnueve estaba decidido a conquistar a la mediática y para ello eligió un escenario muy específico: el desaparecido restaurante La Choza, un lugar que solían frecuentar los famosos de la época.

Sin embargo, el dato que tiñe de escándalo este recuerdo es el estado civil de uno de los protagonistas. Al parecer, mientras intentaba concretar estos encuentros, Esteban Mirol habría estado comprometido, lo que le suma una cuota de infidelidad fallida al relato.

esteban-mirol-y-marixa-balli
Fernanda Iglesias reveló que el periodista intentó seducir a la vedette en dos oportunidades.

Por su parte, Marixa Balli no mostró el más mínimo interés en las propuestas. Ella habría rechazado el convite en dos ocasiones, no solo por la falta de química, sino porque en aquel entonces su agenda sentimental estaba completa con otros pretendientes que sí le interesaban.

El enfrentamiento que los televidentes vieron en LAM y MasterChef cobra ahora una relevancia distinta. Lo que parecía ser una discusión acalorada sobre talleres en La Salada y el precio de la ropa, ahora se lee bajo el prisma de un resentimiento de larga data.

