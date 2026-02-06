Despecho y traición: el secreto que explica el odio entre Esteban Mirol y Marixa Balli

Fernanda Iglesias sacó a la luz una historia de hace 14 años que involucra invitaciones a cenar, rechazos y un compromiso oculto.

La tensión en MasterChef Celebrity tendría un trasfondo de despecho amoroso por parte del periodista. / Captura de TV

El picante cruce mediático entre Marixa Balli y Esteban Mirol, que comenzó como una disputa económica por la industria textil, acaba de dar un giro novelesco que nadie vio venir. Detrás de los gritos y las chicanas en el piso de MasterChef Celebrity, se escondía un secreto guardado bajo llave durante más de una década.

Esteban Mirol Marixa Balli rechazó las invitaciones de Mirol debido a que no sentía atracción y tenía otros candidatos. Fotos: captura de video YouTube / Bondi Live. Según revelaron en las últimas horas, la fuerte enemistad actual entre la "reina de la bailanta" y el periodista tendría su origen en un viejo despecho amoroso que quedó sepultado en el tiempo.

Los detalles del plan de conquista que Marixa Balli le bochó a Mirol La encargada de detonar la bomba informativa fue Fernanda Iglesias, quien en el programa Puro Show dio precisiones sobre los intentos de seducción del periodista. “Mirol le tiró los perros dos veces a Marixa hace 14 años”, disparó la panelista, dejando mudos a sus compañeros.

esteban-mirol-y-marixa-balli-foto-ig-ED4V2HCAKVHQXC7AFLSSBEVOGQ Escándalo: aseguran que el conductor estaba comprometido cuando buscaba a la empresaria textil. Capturas de TV La información detalla que el conductor de elnueve estaba decidido a conquistar a la mediática y para ello eligió un escenario muy específico: el desaparecido restaurante La Choza, un lugar que solían frecuentar los famosos de la época.

Sin embargo, el dato que tiñe de escándalo este recuerdo es el estado civil de uno de los protagonistas. Al parecer, mientras intentaba concretar estos encuentros, Esteban Mirol habría estado comprometido, lo que le suma una cuota de infidelidad fallida al relato.