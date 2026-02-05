Esteban Mirol abandonó el vivo de LAM tras una fuerte discusión con Marixa Balli: "No te lo voy a permitir"

La guerra declarada entre Esteban Mirol y Marixa Balli alcanzó su punto máximo en LAM (América TV). Lo que comenzó días atrás como un debate sobre la industria textil y la crisis económica, derivó en un enfrentamiento personal cargado de gritos, pases de factura y una abrupta salida del periodista, quien decidió abandonar el móvil en pleno vivo.

El conflicto se reavivó cuando Mirol , desde un móvil, intentó desligar a Balli de la corrupción en La Salada, pero ratificó sus dichos sobre la ilegalidad del predio. Sin embargo, la exangelita no dejó pasar las críticas vertidas el día anterior.

"Si vos me vas a minimizar, a criticar y a decir todas las pelotudeces que dijiste ayer de mi persona, yo no te lo voy a permitir" , disparó Balli al inicio del cruce.

La empresaria defendió vehementemente su paso por la feria, asegurando que su actividad fue lícita y sacrificada: "Tengo los ovarios suficientes para bancarme todo. Me banqué 3 años de investigación desde el momento que pasó lo que pasó en ese predio. Quiero ver quién se banca eso como me la banqué yo".

Mirol contraatacó mencionando la falta de controles políticos: "Insaurralde era el que tenía que fiscalizar ese predio y estaba con un yate de 40 mil dólares alquilado y una señorita" .

Yanina Latorre y un rechazo amoroso

La discusión, que ya era acalorada, descendió al terreno personal cuando Balli le recriminó al periodista haber mentido sobre sus intenciones pasadas. Días atrás, Marixa había sugerido que el enojo de Mirol nacía de un rechazo sentimental ocurrido años atrás, cuando él la habría invitado a salir en un restaurante llamado "La Choza".

Mirol negó rotundamente la versión y, en un intento por desestabilizar a la panelista, lanzó un dardo inesperado involucrando a una tercera: Yanina Latorre.

"Yo a vos te conocí en MasterChef, hablamos tres minutos... ¿Querés que diga de qué hablamos?", amenazó Mirol. Ante la luz verde de Marixa, el periodista soltó: "Hablamos de Yanina Latorre". Balli, lejos de amedrentarse, respondió con ironía: "Si te tengo que decir algo, a Yanina se lo he dicho en la cara. Tengo la frente bien en alto".

"Me hartaste, Mirol"

La situación se volvió insostenible. Mirol acusó a Balli de no tener argumentos y de defender lo indefendible. La respuesta de la bailarina fue lapidaria: "Me hartaste, Mirol. Hacé lo que se te cante y lo que te haga feliz". Fue entonces cuando el periodista, superado por la situación, tomó una decisión drástica.

"Me voy, chau, tengo que ir a comer", sentenció Mirol, quitándose el retorno y abandonando la cámara, dejando a Ángel de Brito y a todo el panel estupefactos. "Nunca me pasó esto, que me abandonen un móvil", comentó el conductor mientras la imagen mostraba una silla vacía y una máscara de fondo.

El origen del conflicto

mirol

La génesis de esta batalla mediática se remonta al anuncio de Marixa Balli sobre el cierre de su local en Flores, culpando a la crisis y criticando al ministro Luis Caputo por no apoyar la industria nacional.

Esas declaraciones enfurecieron a Mirol, quien le envió mensajes privados a Ángel de Brito, que luego fueron leídos al aire, tratando a la exvedette de "caradura" y acusándola de hipocresía: "Que hable alguien que tenía un kiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos y el 90% le compra a talleres clandestinos. Debe oler a Free Shop y a Miami".