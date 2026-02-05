Moria Casán incomodó a uno de sus compañeros con una pregunta muy íntima

La conductora de El Trece sorprendió a todos en el piso al hacer una pregunta muy íntima.

Moria Casán sin lugar a dudas fue una de las mejores incorporaciones que ha realizado El Trece. La diva volvió a la televisión de la mano del canal con un magazine que conquistó a los televidentes.

La One no está sola si no que cuenta con un gran equipo en las que se encuentran grandes figuras. En el programa del jueves la conductora decidió hacerle una pregunta muy íntima a Guillermo Capuya, el doctor que se encuentra como panelista.

"¿Sos para todo pulcro? ¿Te depilás los testículos?", fue la pregunta que sorprendió a todos en el estudio de El Trece y que provocó la risa de los compañeros. En ese instante Capuya soltó una carcajada y dio a entender que lo hacía.

"Igual que Sofovich", expresó Moria tras la respuesta de su compañero. Posteriormente Guillermo Capuya dio un consejo a la audiencia y dejó en claro que "hay que usar depilación láser porque la maquinita lastima".