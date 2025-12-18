Un padre del Colegio Palermo Chico fue denunciado por presuntos abusos a compañeros de su hijo

Según se informó, la denuncia, realizada en junio del 2024, comenzó con el relato de seis alumnos del Colegio Palermo Chico.

Las familias de 10 alumnos del Colegio Palermo Chico denunciaron al padre de un compañero por presuntos abusos sexuales y corrución de menores. El imputado es Marcelo Porcel, empresario y exconcesionario del shopping Oh! Buenos Aires.

Así lo informó una investigación realizada por La Nación. Esta también indicó que la denuncia, hecha en junio del 2024, está radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, cuyo titular es Pablo Turano. El expediente se encuentra en plena etapa de investigación.

La denuncia de las familias de los alumnos La denuncia comenzó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado. Según la investigación, todos los relatos de las presuntas víctimas indicaron que el imputado habría tomado un lugar central en el grupo de adolescentes de 13 y 14 años, ganándose, de esta forma, su confianza.