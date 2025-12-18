Cayó en La Matanza la banda que realizaba estafas con tarjetas y robo de identidad

Una organización criminal dedicada a estafas con tarjetas de crédito y débito fue desbaratada en el partido bonaerense de La Matanza tras un operativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina , coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Conocida como “la banda de los plásticos”, la organización estaba liderada por un presidiario y utilizaba maniobras de robo de identidad para cometer fraudes millonarios.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que, en junio pasado, recibió en su domicilio un sobre con tarjetas de crédito y débito emitidas a su nombre por un banco extranjero.

En un primer momento creyó que se trataba de una renovación vinculada a la cuenta de su padre, pero al realizar las consultas correspondientes se constató que ya se habían efectuado consumos de elevado monto, además de la solicitud de préstamos y pagos online a distintas entidades.

Ante esta situación, la víctima desconoció las operaciones, dio de baja la extensión de la tarjeta y radicó la denuncia . De manera paralela, se determinó que las tarjetas correspondían a una cuenta bancaria abierta a su nombre en una sucursal del partido de Moreno, gestión que también fue anulada de inmediato.

Modalidad para las estafas

Desde la entidad bancaria informaron que la apertura de la cuenta se había realizado de forma presencial, mediante la presentación de un DNI a nombre de la damnificada, pero con la fotografía de otra persona. Frente a esta irregularidad, se recomendó denunciar el hecho como un caso de robo de identidad.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, quien delegó la investigación en la División Antifraude de la PFA. A partir del análisis de datos y tareas de campo, los investigadores lograron identificar a dos de los principales responsables del desvío de fondos.

Uno de ellos es un hombre argentino mayor de edad que ya se encuentra detenido en una comisaría de Isidro Casanova por una causa de violencia de género. El segundo implicado, con antecedentes por estafas, permanece prófugo junto a su pareja, ambos señalados como piezas clave de la organización.

estafas con tarjetas de crédito1

Tres mujeres fueron detenidas

Con el avance de la pesquisa, también se identificó a tres mujeres que formaban parte de la estructura delictiva. Según la investigación, una de ellas habría sido la autora material de la apertura fraudulenta de la cuenta bancaria, mientras que las otras dos actuaban como prestanombres, recibiendo transferencias del dinero obtenido de manera ilícita.

La Justicia ordenó cinco allanamientos en inmuebles ubicados en González Catán, Isidro Casanova y Villa Luzuriaga. Como resultado de los procedimientos, se concretó la detención de las tres mujeres y el secuestro de teléfonos celulares, tarjetas SIM, un posnet vinculado a una aplicación de pagos online y documentación relevante para la causa.

Las detenidas quedaron a disposición del magistrado interviniente, imputadas por el delito de falsificación de documento público, mientras continúa la búsqueda de los prófugos y el análisis del material incautado.