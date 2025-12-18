WhatsApp: cuál es la señal de que estás por caer en una estafa virtual

En los últimos días, una nueva modalidad de estafa digital comenzó a circular entre usuarios de WhatsApp en Argentina y otros países de la región, y ya genera preocupación entre especialistas en seguridad y usuarios de la popular aplicación de mensajería.

Según expertos en ciberseguridad, los estafadores apuntan a que la persona responda una de esas llamadas o agregue el número a sus contactos. Una vez que se establece un canal de comunicación, los delincuentes pueden iniciar una interacción para tratar de tomar el control de la cuenta de WhatsApp del usuario.

El truco típico consiste en solicitar el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía automáticamente al teléfono cuando alguien intenta ingresar desde otro dispositivo.

Si la víctima comparte ese código —a menudo con excusas que buscan generar urgencia o confianza—, los ciberdelincuentes pueden secuestrar la cuenta y cambiar la configuración de seguridad para bloquear la recuperación por parte del titular real.

Una mujer expuso a su estafador que le reveló cuánto ganaba por mes con estafas por Whatsapp Foto: archivo. Estafas vía WhatsApp

Una vez bajo control, el perfil de WhatsApp puede servir como herramienta para engañar a los contactos de la persona afectada, ya que los mensajes salientes parecen provenir de alguien conocido. Con esa confianza, los estafadores suelen pedir transferencias de dinero o información sensible, lo que en muchos casos termina con cuentas bancarias vaciadas o datos financieros expuestos.

Consejos para prevenir el fraude

Frente a este tipo de situaciones, los especialistas recomiendan tomar medidas de prevención básicas para evitar ser víctima de estos engaños: