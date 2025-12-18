WhatsApp: cuál es la señal de que estás por caer en una estafa virtual
WhatsApp avisa a través de las llamadas perdidas que pueden ser la puerta de entrada a fraudes o estafas para vaciar tu cuenta.
En los últimos días, una nueva modalidad de estafa digital comenzó a circular entre usuarios de WhatsApp en Argentina y otros países de la región, y ya genera preocupación entre especialistas en seguridad y usuarios de la popular aplicación de mensajería.
La dinámica parte de un patrón que muchos usuarios han visto repetido: varias llamadas entrantes sin contestar desde números desconocidos o con prefijos internacionales, que suelen aparecer en el registro de llamadas como simples “perdidas”. Pero detrás de ese gesto cotidiano —y de la curiosidad que suele despertarlo— se esconde un intento sofisticado de fraude.
Cómo funciona la estafa en WhatsApp
Según expertos en ciberseguridad, los estafadores apuntan a que la persona responda una de esas llamadas o agregue el número a sus contactos. Una vez que se establece un canal de comunicación, los delincuentes pueden iniciar una interacción para tratar de tomar el control de la cuenta de WhatsApp del usuario.
El truco típico consiste en solicitar el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía automáticamente al teléfono cuando alguien intenta ingresar desde otro dispositivo.
Si la víctima comparte ese código —a menudo con excusas que buscan generar urgencia o confianza—, los ciberdelincuentes pueden secuestrar la cuenta y cambiar la configuración de seguridad para bloquear la recuperación por parte del titular real.
Una vez bajo control, el perfil de WhatsApp puede servir como herramienta para engañar a los contactos de la persona afectada, ya que los mensajes salientes parecen provenir de alguien conocido. Con esa confianza, los estafadores suelen pedir transferencias de dinero o información sensible, lo que en muchos casos termina con cuentas bancarias vaciadas o datos financieros expuestos.
Consejos para prevenir el fraude
Frente a este tipo de situaciones, los especialistas recomiendan tomar medidas de prevención básicas para evitar ser víctima de estos engaños:
No responder llamadas o mensajes de números desconocidos, aunque aparezcan varias veces.
Evitar agregar contactos sin verificar su identidad por otro medio confiable.
Nunca compartir códigos de verificación ni contraseñas con nadie.
Activar la verificación en dos pasos dentro de WhatsApp para sumar una capa de seguridad adicional.
Revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta y ajustar la privacidad para limitar la información visible.
Bloquear y denunciar números sospechosos ante la plataforma para alertar a otros usuarios.