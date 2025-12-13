Así puedes programar envíos de mensajes en WhatsApp

WhatsApp no ofrece la función de forma nativa, pero herramientas externas en Android y iOS permiten a los usuarios automatizar el envío de textos.

A más de un usuario le ha ocurrido la necesidad de enviar un mensaje crucial en WhatsApp en un horario específico, solo para olvidarlo o recordarlo cuando ya es demasiado tarde.

Si bien la función de programar no es nativa de WhatsApp, existen aplicaciones específicas para cada sistema operativo que brindan a los usuarios la capacidad de anticipar la comunicación, lo que resulta fundamental para evitar descuidos en momentos clave.

Cómo Programar Mensajes en WhatsApp WhatsApp no incluye una herramienta propia de programación, pero las siguientes aplicaciones son altamente efectivas para automatizar recordatorios, enviar saludos importantes o simplemente gestionar mejor el tiempo sin tener que depender de estar constantemente pendiente del dispositivo.

Para Usuarios de Android: Wasavi, la Opción Gratuita En el entorno Android, la alternativa más recomendada y práctica es Wasavi, la cual se encuentra disponible de forma gratuita en la Play Store.

Instalación y Permisos: Una vez instalada, Wasavi solicitará los permisos necesarios para controlar ciertas acciones del dispositivo e integrarse con la lista de contactos de WhatsApp .

Configuración: El usuario solo debe tocar el botón "+" en la pantalla principal.

Datos de Envío: Selecciona al destinatario (individual o grupo), elige la fecha y hora exactas del envío, y redacta el mensaje.

Confirmación: La programación se confirma desde la propia interfaz de Wasavi. La aplicación además ofrece un paso de seguridad: envía una notificación previa al momento del envío programado, permitiendo al usuario editar o cancelar el mensaje antes de que salga.