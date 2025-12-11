WhatsApp: cómo programar mensajes automáticamente en tu celular

WhatsApp prepara una función que es muy esperada por los millones de usuarios de la aplicación de mensajería instantánea alrededor del mundo. Se trata de una herramienta que le servirá a quienes tienen horarios cambiados con el destinatario del mismo o para quienes usan sus celulares para el trabajo.

Aunque WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial, todavía no incorporó de forma nativa la opción de programar mensajes para que se envíen en un momento específico. Por ese motivo, en los últimos meses han crecido las alternativas de terceros que ofrecen esta funcionalidad a millones de usuarios que la buscan por cuestiones personales, laborales o académicas.

WhatsApp con alternativas para programar Ante esta ausencia en el sistema oficial, aplicaciones externas como Wasavi (para Android) y Scheduled (para iOS) se han posicionado como las soluciones más populares para organizar mensajes por adelantado y asegurar que lleguen en el momento deseado, sin depender de la memoria del usuario.

Estas herramientas, disponibles en tiendas de aplicaciones o como servicios adicionales, permiten seleccionar un contacto, fijar una fecha y hora de envío, y redactar el texto con anticipación. Al llegar el momento programado, la app gestiona el envío del mensaje automáticamente o, en algunos casos, genera una notificación para que el usuario lo confirme antes de enviarlo.

Mensajes WhatsApp - Portada WhatsApp busca mejorar la experiencia de sus usuarios. shutterstock.com Cómo programar mensajes de WhatsApp En dispositivos con Android, una de las opciones más utilizadas es Wasavi, una aplicación que sirve como intermediaria para programar mensajes en WhatsApp gracias a los permisos que se le otorgan en el sistema operativo. Su interfaz permite configurar los detalles de forma intuitiva, incluyendo el destinatario y la hora de envío.