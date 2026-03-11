Cómo usar dos cuentas de WhatsApp Web al mismo tiempo en la misma computadora

Muchas personas utilizan dos números de WhatsApp , uno personal y otro laboral. Sin embargo, cuando intentan gestionarlos desde la computadora surge una dificultad: WhatsApp Web normalmente solo permite una sesión activa por navegador. El truco que es posible para hacerlo.

Aun así, existe un método sencillo que permite usar dos cuentas a la vez en la misma PC sin instalar programas adicionales. El procedimiento funciona en navegadores como Chrome, Firefox o Edge y solo requiere seguir algunos pasos simples.

La versión web de la aplicación replica los chats del celular y los sincroniza en tiempo real. El problema es que los navegadores guardan una sola sesión activa por ventana, lo que impide iniciar sesión con dos cuentas distintas al mismo tiempo en pestañas normales.

La solución consiste en aprovechar el modo incógnito o navegación privada, que crea una sesión independiente dentro del navegador.

1. Iniciar sesión con la primera cuenta

Ingresar a la página de WhatsApp Web desde una ventana normal del navegador. Luego, desde el celular, abrir la aplicación, seleccionar “Dispositivos vinculados” y escanear el código QR que aparece en la computadora.

2. Abrir una ventana en modo incógnito

En el mismo navegador, abrir una ventana de incógnito utilizando el menú del navegador o el atajo de teclado correspondiente.

3. Iniciar sesión con la segunda cuenta

Dentro de esa ventana privada, volver a ingresar a WhatsApp Web y escanear el nuevo código QR con el segundo teléfono.

4. Usar ambas cuentas en paralelo

Una vez completado el proceso, cada ventana funcionará con una cuenta distinta, permitiendo gestionar chats y notificaciones de forma simultánea.

WhatsApp implementa cambios en su versión Web Foto: shutterstock

Aunque el método es simple, hay algunos detalles importantes:

Si se cierra la ventana de incógnito, la sesión se cerrará y habrá que volver a escanear el QR.

Ambos celulares deben estar conectados a Internet para que los chats se sincronicen correctamente.

Si se necesitan más cuentas, también se pueden usar distintos navegadores para abrir sesiones adicionales.

De esta manera, es posible administrar cuentas personales y laborales desde una misma computadora sin recurrir a aplicaciones externas ni configuraciones complejas.