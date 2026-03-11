Cuáles son los destinos turísticos más hospitalarios de la Argentina

San Martín de los Andes (Neuquén), Chacras de Coria (Mendoza) y Villa Yacanto (Córdoba) fueron reconocidos como los tres destinos más hospitalarios de Argentina , según la 14.ª edición de los Traveller Review Awards de Booking.com. La ciudad neuquina también se destacó a nivel global entre los diez lugares más hospitalarias del mundo.

Estas localidades se destacaron en los premios elaborados a partir de más de 370 millones de opiniones verificadas de viajeros y viajeras de todo el mundo, que reconocen a los alojamientos que ofrecen de manera constante una hospitalidad excepcional en distintos rincones del planeta.

El ranking se construye en función de la proporción de propiedades premiadas dentro de cada ciudad. El top 5 nacional se completa con Godoy Cruz (Mendoza) y Junín (provincia de Buenos Aires).

A nivel local, estos son los 9 destinos más hospitalarios de Argentina* según Booking.com la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones:

Tres de los destinos más hospitalarios se encuentran ubicados en la provincia de Buenos Aires, mientras que Mendoza cuenta con 2. El resto se distribuyen con uno cada uno en Neuquén, Córdoba, Chubut y Salta.

“Podría decirse que la hospitalidad es el arte de hacer sentir al otro como en casa, incluso estando lejos de ella, y ese es, en esencia, el espíritu de los Traveller Review Awards. Estos premios reconocen el esfuerzo de una ciudad y de toda una comunidad, expresado a través de la atención que reciben los viajeros por parte de los prestadores turísticos, y que hacen de descubrir el mundo una experiencia maravillosa”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

La demanda de turismo en la Argentina atraviesa una etapa de cambios marcada por el contexto económico, la evolución del tipo de cambio y las nuevas preferencias de los viajeros.

En los últimos meses, el sector ha mostrado señales mixtas: mientras el turismo interno sostiene niveles de movimiento en distintas regiones del país, el turismo receptivo y emisivo presenta comportamientos dispares.

De acuerdo con referentes del sector, los viajes dentro del territorio nacional continúan siendo una opción prioritaria para muchos argentinos, impulsados por la cercanía, la posibilidad de financiar gastos y la búsqueda de destinos naturales. Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén concentran buena parte de la demanda, con especial protagonismo de escapadas de corta duración y viajes fuera de temporada alta.