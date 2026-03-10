Te recomendamos Playa Cavancha, ubicada en Iquique, al norte de Chile. Es perfecta para una escapada el próximo fin de semana largo de marzo.

Marzo es el mes ideal para visitar Playa Cavancha. Es una de las playas más conocidas del norte de Chile y un destino muy elegido por quienes buscan disfrutar del mar. Está ubicada en la ciudad de Iquique. Se destaca por su amplia franja de arena clara, su costanera y la variedad de servicios turísticos disponibles durante todo el año.

Uno de los aspectos que la vuelve especial es que se encuentra dentro de una bahía natural que protege la costa del fuerte oleaje del océano Pacífico. Gracias a esta característica, el mar suele ser más tranquilo que en otras playas del país, lo que permite nadar, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar del agua con mayor seguridad.

Es perfecta para ir el próximo fin de semana largo de marzo porque, si bien el verano está llegando a su fin, el clima en el norte de Chile se mantiene cálido y estable. Las temperaturas en Iquique suelen ser agradables, lo que permite pasar largas jornadas en la playa sin el calor intenso ni la gran cantidad de turistas que se concentran en enero y febrero.

Playa Cavancha Playa Cavancha, la mejor playa de Chile para visitar en el fin de semana largo de marzo. TripAdvisor Playa Cavancha, la mejor playa de Chile Otro de los grandes atractivos de Playa Cavancha es su costanera, que reúne restaurantes, cafés, hoteles y espacios para caminar junto al mar. Es un lugar muy elegido para pasear al atardecer o sentarse a disfrutar de la vista del océano mientras se prueba la gastronomía local.

En los alrededores también se pueden encontrar espacios recreativos como el Parque de las Américas, un área verde cercana a la playa que cuenta con senderos, juegos y un pequeño acuario municipal. Es un sitio muy visitado por familias y turistas que quieren sumar otras actividades a su día de playa.