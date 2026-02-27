Marzo 2026 trae fin de semana extra largo: qué días son feriados

Marzo 2026 tendrá feriados que arman un fin de semana extra largo de cuatro días, ideal para viajar o descansar en Argentina.

Marzo 2026 trae una buena noticia para quienes esperan un descanso extra. Ese mes habrá un fin de semana largo de cuatro días consecutivos para muchos trabajadores en la Argentina. Los feriados siempre son una buena oportunidad para cortar la rutina, organizar una escapada o simplemente relajarse en casa.

El martes 24 de marzo será feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ocurre cada año, se trata de una fecha inamovible que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar. Al caer martes en 2026, abre la puerta a un descanso extendido.

Para completar el esquema, el lunes 23 de marzo fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Esta herramienta suele utilizarse para fomentar el turismo interno y generar fines de semana más largos. No es técnicamente un feriado nacional, pero en la práctica muchas personas no trabajan ese día.

De esta manera, quienes no deban cumplir tareas podrán descansar desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo inclusive. Serán cuatro días seguidos que combinan fin de semana y jornada no laborable con feriado nacional. Una combinación que no se repite muchas veces en el año.

descansar (3) Feriados: Marzo trae un fin de semana largo ideal para descansar. Freepik Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable Es importante tener en cuenta la diferencia entre feriado y día no laborable. El feriado nacional implica descanso obligatorio y, si se trabaja, corresponde el pago doble según la ley. En cambio, el día no laborable queda a criterio del empleador en el sector privado, aunque en la administración pública suele otorgarse.