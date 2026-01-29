Vacaciones accesibles: opciones para viajar con poco presupuesto

Viajar en verano con poco presupuesto es posible. Hay playas, sierras y destinos cercanos que permiten descansar, recorrer y disfrutar sin gastar de más.

Viajar en verano no tiene por qué ser sinónimo de grandes gastos. Con una buena planificación y la elección correcta del destino, es posible disfrutar de unos días de descanso sin afectar demasiado el bolsillo. En muchos casos, la clave está en priorizar lugares cercanos y con propuestas simples.

Opciones para viajar con poco presupuesto en vacaciones Dentro de Argentina existen destinos que suelen ser más económicos que los grandes centros turísticos. Ciudades pequeñas de la Costa Atlántica, como Necochea o Miramar, ofrecen playas amplias y servicios a precios más bajos. Además, cuentan con actividades gratuitas como caminatas costeras, ferias y eventos al aire libre.

Las sierras también son una buena alternativa para viajar con poco presupuesto. Localidades de Córdoba o San Luis permiten disfrutar de ríos, senderos y paisajes naturales sin pagar entradas. Muchas de estas zonas tienen campings y alojamientos familiares que ayudan a reducir los gastos.

centinela-del-mar-4.jpg Opciones para viajar con poco presupuesto en vacaciones miramar.tur.ar Otra opción accesible son los destinos de río. Provincias como Entre Ríos o Corrientes combinan naturaleza, playas de agua dulce y propuestas gastronómicas sencillas. En estos lugares, moverse a pie o en transporte local suele ser suficiente, lo que también abarata el viaje.

Para quienes evalúan salir del país, algunos destinos de América Latina suelen ser más económicos. Países limítrofes como Bolivia o Paraguay tienen costos más bajos en alojamiento y comidas. Además, el transporte terrestre puede resultar más accesible que un vuelo internacional.