No las tires: formas prácticas de ahorrar dinero usando sábanas viejas

Reutilizar sábanas viejas es una forma simple de ahorrar dinero en casa. Permite reducir gastos diarios sin hacer grandes cambios. Además, evita comprar productos que se pueden reemplazar con lo que ya tenemos. Por eso, aquí te contamos algunos usos que se les pueden dar antes de desecharlas.

Formas prácticas de ahorrar dinero usando sábanas viejas Un primer uso es convertir las sábanas viejas en trapos de limpieza. El algodón es resistente y dura mucho tiempo. Así se gasta menos en rollos de papel, esponjas o paños descartables. Con una sola sábana salen muchos trapos.

También sirven para hacer fundas y protectores. Cubren colchones, almohadas o sillones. Esto alarga la vida de los muebles y evita tener que reemplazarlos antes de tiempo. Cuidar lo que se tiene es una forma directa de ahorrar.

Otra idea es transformarlas en bolsas reutilizables. Se pueden usar para hacer compras o guardar ropa. Esto evita comprar bolsas nuevas y reduce gastos pequeños que, con el tiempo, suman bastante.

En casas con jardín o balcón, las sábanas viejas ayudan a proteger plantas. Sirven contra el frío o el sol fuerte. Así se evita perder plantas y tener que comprar nuevas. Es un recurso usado en huertas caseras.