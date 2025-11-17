Ahorrar dinero no debería ser algo muy difícil. Con simples hábitos se puede llegar a fin de mes no tan ajustado. Aquí te contamos algunos.

Llegar bien a fin de mes y ahorrar algo de dinero no tiene por qué ser complicado. A veces solo se necesitan pequeños hábitos que se puedan repetir sin pensar demasiado. Lo importante es que sean fáciles y que no quiten tiempo. Así, el ahorro se vuelve parte de la rutina.

Cuatro hábitos simples para ahorrar dinero sin darte cuenta Un buen comienzo es revisar los gastos diarios. No se necesita una hoja de cálculo y basta con anotar en el teléfono lo que se paga cada día. Cuando se ve escrito, es más fácil notar en qué se va el dinero. Y también es más fácil decidir en qué ajustar.

Otro hábito simple es usar la regla de las 24 horas. Cuando quieras comprar algo que no es urgente, espera un día. Muchas veces el impulso se va solo. Si al día siguiente aún lo quieres, lo piensas mejor. Si no, ya ahorraste sin esfuerzo.

Dolar Dinero Plata Guita moneda economia billete Euro Libra).jpg Ahorrar dinero. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. También ayuda separar el dinero apenas lo recibes. Puedes crear una transferencia automática a una cuenta de ahorro. Aunque sea una cantidad pequeña, funciona. Al estar automatizado, no tienes que recordarlo. Y lo mejor es que no lo sientes.