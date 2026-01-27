Netflix: quién está detrás del éxito de la miniserie El tiempo de las moscas

La miniserie argentina El tiempo de las moscas se volvió un éxito de Netflix gracias a su historia potente, grandes actuaciones y un sólido equipo creativo.

El tiempo de las moscas es una miniserie argentina dramática y criminal disponible en Netflix desde el 1° de enero de 2026. La historia sigue a dos mujeres que intentan rehacer sus vidas después de salir de prisión, enfrentando nuevos desafíos en un mundo que no siempre las acepta.

El elenco principal está encabezado por Carla Peterson y Nancy Dupláa. Sus actuaciones han sido destacadas por mostrar una química fuerte y realista. La tira, rápidamente se convirtió en una de las más vistas en la plataforma de streaming en varios países, superando incluso a producciones internacionales.

¿Quién está detrás del éxito de la miniserie El tiempo de las moscas (Netflix)? Hay un equipo creativo y artístico sólido formado por varias figuras clave de la ficción y el cine argentino. Por un lado, la serie fue dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, dos cineastas argentinos con trayectoria en proyectos que combinan drama y humor con una mirada original. Katz es conocida por películas como Terapia Alternativa y Una novia errante, mientras que Naishtat ha dirigido largometrajes como Puan.

La producción estuvo a cargo de Vanessa Ragone, una productora destacada en el cine argentino que lidera Haddock Films, una empresa con experiencia en adaptaciones literarias y proyectos internacionales. Ragone no solo supervisó la producción, sino que también aportó su visión en la forma de adaptar las novelas de Claudia Piñeiro al formato televisivo.

La serie se basa en dos novelas de la escritora Claudia Piñeiro, una de las autoras más adaptadas del país. Su trabajo en Tuya y El tiempo de las moscas ofrece una trama rica en personajes, humor, suspenso y crítica social, lo que sirvió como una base sólida para una adaptación atractiva para el público de Netflix.