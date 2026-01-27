No creerás cómo luce hoy a sus 36 años el ex Chiquititas, Sebastián Francini

Chiquititas fue creada por Cris Morena y se estrenó el 14 de agosto de 1995 y se emitió por Telefe hasta 2001, convirtiéndose en una de las telenovelas infantiles/juveniles más recordadas de la pantalla chica argentina. La historia giraba alrededor de un grupo de niños huérfanos que vivían en un hogar llamado Rincón de Luz.

Chiquititas fue un gran fenómeno en el país: tuvo siete temporadas y más de mil episodios, lo que la convirtió en la tira infantil más longeva del país. Además, se hizo una película llamada Chiquititas: Rincón de Luz en 2001.

La serie no solo se vio en Argentina. También se adaptó en otros países como Brasil, México, Portugal y Rumania. Estas versiones tomaron la idea original y la llevaron a públicos de habla portuguesa y española en distintas culturas.

Con los años Chiquititas dejó un legado grande. Su música, sus canciones y sus personajes quedaron en la memoria de muchas generaciones. Más de 30 años después de su estreno aún se la recuerda y también a los actores que les dieron vida a los queridos personajes.

No creerás cómo luce hoy el ex Chiquititas, Sebastián Francini Sebastián Francini nació el 8 de septiembre de 1989 en Buenos Aires. Su salto a la fama fue gracias a Chiquititas. De hecho, en el año 2000, ganó un premio Martín Fierro en la categoría "Mejor actuación infantil-juvenil" de 1999 por su trabajo en la tira. Paralelamente a su carrera de actor, Francini ha incursionado también en la música a partir de su intervención en las bandas Patada de Mulo en 2015 y Sebastián Francini y La Vanguardia, con la que publicó los sencillos "Error de conexión" y "Esperando el momento". Además, trabaja como DJ. En la actualidad tiene 36 años.