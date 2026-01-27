Netflix: la impactante película basada en hechos reales que no te puedes perder

"El fotógrafo de Mauthausen" en Netflix narra la historia real de Francesc Boix, prisionero que documentó los crímenes nazis durante la Segunda Guerra.

Si eres de los apasionados por el contenido basado en hechos reales, entonces aquí tienes uno que no te puedes perder: El fotógrafo de Mauthausen. Es una película que está disponible en Netflix y es una producción española que se estrenó en 2018. Está basada en episodios ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial.

La película fue dirigida por Mar Targarona. El guion fue escrito por Roger Danès y Alfred Pérez Fargas. Está protagonizada por Mario Casas, Richard van Weyden y Alain Hernández. Tiene una duración de casi dos horas.

La historia sigue a Francesc Boix, un fotógrafo catalán que fue prisionero en el campo de concentración nazi Mauthausen en Austria. Boix luchó por sobrevivir mientras documentaba las atrocidades que ocurrían allí. Dentro del campo, trabajó en el servicio fotográfico de los nazis. Aprovechó su posición para ocultar y salvar negativos fotográficos que mostraban las condiciones terribles y los crímenes.

Las imágenes que logró preservar fueron utilizadas después de la guerra como evidencia en los juicios de Núremberg contra líderes nazis. Esto ayudó a mostrar al mundo la realidad de los campos de exterminio.

La película mezcla drama con hechos históricos. Es una obra que busca recordar la importancia del testimonio y la memoria histórica.