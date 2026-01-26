Netflix: la película perfecta para los amantes del drama, el romance y los casos reales

Netflix cuenta con un amplio catálogo para todos los gustos y edades. Aquí te recomendamos una película basada en una historia real.

Los amantes del drama, el romance y el contenido basado en hechos reales, no pueden omitir esta película que está disponible en Netflix: Elisa y Marcela. Está basada en un caso ocurrido en España en 1901. La historia narra a dos mujeres que se enamoran en una época muy conservadora.

La película fue escrita y dirigida por Isabel Coixet. Fue producida como una película original de Netflix y estrenada en 2019. Y como particular, el largometraje se rodó en blanco y negro. Los personajes principales son Elisa Sánchez Loriga y Marcela Gracia Ibeas, interpretadas por Natalia de Molina y Greta Fernández.

Elisa adopta una identidad masculina para poder casarse con Marcela. Esta decisión fue un intento de desafiar las normas sociales de la época. La cinta muestra cómo la pareja enfrenta la presión social y la persecución por su amor. Cuando se descubre su matrimonio, deben huir. La historia aborda temas de amor, valentía y discriminación.

Durante muchos años, su historia quedó olvidada. A finales del siglo XX, investigadores y activistas recuperaron documentos oficiales y artículos de prensa. Esto permitió confirmar los hechos con fuentes históricas. El acta matrimonial original aún se conserva en archivos eclesiásticos.

Hoy, Elisa y Marcela son reconocidas como figuras clave en la historia de los derechos LGTBI+. Su caso demuestra que el amor entre personas del mismo sexo existió y resistió incluso en contextos hostiles. Su historia tiene un valor histórico, social y simbólico ampliamente documentado.