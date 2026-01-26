Celeste: cómo luce hoy Franco a 35 años del estreno de la telenovela

Gustavo Bermúdez es quien se puso en la piel de Franco Rosetti en la exitosa telenovela Celeste que se emitió en 1991.

La telenovela Celeste se emitió en 1991 por Canal 13 y fue uno de los grandes éxitos de la pantalla chica de ese año. Desde su estreno logró muy buenos números de rating gracias a su historia romántica que conectó de inmediato con el público argentino.

La protagonista de la tira fue Andrea del Boca, quien interpretó a Celeste, una joven humilde, sensible y muy creyente. Si bien la actriz ya era una figura muy querida, con este papel reforzó su popularidad. El coprotagonista de la novela fue Gustavo Bermúdez, quien interpretó a Franco, el interés amoroso de Celeste. Su actuación fue clave para el éxito de la novela y lo consolidó como uno de los galanes más importantes de la TV argentina en los años noventa.

La trama se centró en el amor entre Celeste y Franco, una relación marcada por secretos familiares y diferencias sociales. Abordó temas como el VIH, la homosexualidad y la bisexualidad, temas aún tabú para esa época, siendo una de las telenovelas precursoras en el género.

22221b Protagonistas de telenovela Celeste El elenco se completó con actores reconocidos. Participaron Erika Wallner, Andrea Bonelli, Rodolfo Machado, Germán Palacios, Viviana Saccone, Patricia Castell, Roberto Antier, Liliana Simoni, Dora Baret, Hilda Bernard y Arturo Maly, entre otros.

Gracias a su gran éxito, tuvo una continuación titulada Celeste, siempre Celeste. Además, fue exportada a varios países de Latinoamérica. Con el paso del tiempo, Celeste quedó en la memoria colectiva como un clásico romántico de la televisión argentina.