Los destinos del Caribe más baratos que eligen los argentinos

Escaparse al Caribe ya no parece un sueño tan lejano. Cada vez más argentinos buscan destinos con playas paradisíacas, hoteles accesibles y vuelos en promoción para descansar unos días frente al mar. Entre tantas opciones, hay lugares que ganaron popularidad por una razón simple: ofrecen paisajes increíbles.

República Dominicana sigue encabezando muchas búsquedas gracias a Punta Cana. Sus playas de arena blanca, el agua cálida y los resorts all inclusive la mantienen entre las favoritas para vacaciones largas o escapadas en pareja.

Uno de los motivos por los que Punta Cana atrae tantos turistas argentinos tiene relación con las promociones. Muchas agencias lanzan paquetes con vuelos, hotel y comidas incluidas, algo que ayuda bastante frente al aumento de precios en otros destinos internacionales.

Otro lugar que viene creciendo fuerte es Colombia, sobre todo San Andrés. La isla se volvió famosa por su “mar de siete colores”, sus playas tranquilas y un costo más bajo frente a otros puntos del Caribe .

San Andrés también gana terreno por la variedad de hospedajes y comidas. Hay hoteles simples, departamentos turísticos y opciones all inclusive para distintos bolsillos. Además, muchos viajeros destacan que moverse dentro de la isla resulta bastante económico.

colombia

El tercer destino que sigue apareciendo entre los más elegidos es México, en especial Cancún. Además del mar turquesa, el lugar combina playas, vida nocturna, compras y excursiones que atraen turistas durante todo el año.