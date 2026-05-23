Cómo es Santo Domingo, la primera ciudad europea de América y la joya histórica del Caribe

Fundada en 1498 por los españoles, Santo Domingo es considerada la primera ciudad europea permanente del Nuevo Mundo y uno de los destinos históricos más importantes del Caribe .

Su corazón es la Ciudad Colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. Sus calles empedradas, fortalezas, iglesias y edificios marcaron el inicio de la presencia europea en América.

La Ciudad Colonial fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Caminar por la Ciudad Colonial de Santo Domingo es recorrer más de cinco siglos de historia. Allí se encuentran sitios emblemáticos como la Catedral Primada de América, considerada la primera catedral del continente; el Alcázar de Colón, antigua residencia de Diego Colón; y la Fortaleza Ozama, la fortaleza militar más antigua construida por europeos en América.

Además de su valor histórico, en la ciudad confluyen cultura, gastronomía y vida nocturna. Un destino ideal para quienes buscan combinar playas paradisíacas con historia y patrimonio caribeño.

Sitios históricos

En el marco del vuelo inaugural de Arajet entre Mendoza y Punta Cana, MDZ recorrió la Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde se concentran algunos de los sitios históricos más importantes del continente.

Parque Colón

Es una de las plazas históricas más importantes de la Ciudad Colonial.

Colorida y rodeada de bares y restaurantes, funciona como uno de los principales puntos de encuentro y centro de actividades culturales.

Parque Colón Parque Colón. MDZ / Victoria Fierro

Originalmente fue llamada Plaza Mayor de Santo Domingo, pero tras la incorporación de la escultura de Cristóbal Colón pasó a denominarse Parque Colón.

Catedral Primada de América

La catedral de Santo Domingo es considerada la más antigua de América. Su construcción comenzó en 1504 por mandato del papa Julio II.

Catedral Santo Domingo Catedral de Santo Domingo. MDZ / Victoria Fierro

Su arquitectura mezcla estilos gótico y renacentista.

Ubicada frente al Parque Colón, albergó durante un tiempo los restos de Cristóbal Colón antes de su traslado al Faro a Colón, también situado en Santo Domingo.

Calle Las Damas

Es la primera calle pavimentada y adoquinada de América. Fue creada en 1502 durante el gobierno de Nicolás de Ovando.

Calle Las Damas Calle Las Damas, una parada obligada en Santo Domingo. MDZ / Victoria Fierro

Su nombre se debe a que por allí paseaban las damas de la corte de María de Toledo, esposa de Diego Colón.

En esta calle se encuentran sitios históricos como el Panteón de la Patria, mausoleo donde descansan héroes nacionales; el Museo de las Casas Reales, antigua sede del gobierno colonial; la Fortaleza Ozama; y el Alcázar de Colón.

Cómo es visitar Santo Domingo

En la Ciudad Colonial hay un intenso movimiento turístico. Vendedores ambulantes ofrecen desde artesanías hasta collares, aros y pulseras elaborados con Larimar, la piedra semipreciosa azul característica de República Dominicana.

Flores Santo Domingo Flor de buganvilla, una de las plantas comunes en el Caribe. MDZ / Victoria Fierro

También abundan músicos callejeros que interpretan ritmos típicos del Caribe, mientras turistas y locales se mezclan entre plazas, bares y calles históricas.

WhatsApp Image 2026-05-21 at 22.08.55 Alegría dominicana. MDZ / Victoria Fierro

Recorrer la Ciudad Colonial transmite una sensación de tranquilidad, aunque algunos residentes aseguran que ocasionalmente se registran hechos de inseguridad.

Lo que sí parece una misión imposible es el tránsito: autos y motos circulan en una especie de “ley de la selva”. “El que pone la trompa pasa”, resumió entre risas el chofer. En ese caos, las bocinas funcionan como sonido ambiente permanente.

Pero Santo Domingo no es solo historia. La gastronomía ocupa un lugar central y combina influencias caribeñas, españolas y africanas.

Entre las comidas típicas aparecen pescados y mariscos como camarones, langosta y pulpo; el sancocho, un guiso espeso preparado con distintas carnes, verduras y tubérculos; el mangú, un puré de plátano hervido; y los clásicos tostones de plátano verde frito con ajo y mariscos.

Si bien para muchos el Caribe es sinónimo de playas paradisíacas, Santo Domingo ofrece mucho más: una ciudad que invita a conocer no solo la historia de República Dominicana, sino también su presente.